Portogallo, Goncalo Ramos: «Vivo un sogno. Ronaldo? Con noi lui è così»

Goncalo Ramos, attaccante portoghese e assoluto protagonista contro la Svizzera, ha parlato così nel post gara

LE PAROLE – «Non so cosa dire, sto vivendo un sogno. Ora dobbiamo già concentrarci sulla prossima sfida, io lavoro per dare sempre il mio massimo. Ronaldo parla con me e con gli altri compagni di squadra, resta il capitano ed è sempre disposto ad aiutarci».