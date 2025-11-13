Portogallo, Cristiano Ronaldo espulso contro l’Irlanda: gesto di nervosismo e macchia sulla prestazione

Portogallo, Cristiano Ronaldo espulso contro l’Irlanda: il campione portoghese espulso al 61′ per un fallo di reazione, lascia la squadra in dieci

Una serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo. L’attaccante dell’Al-Nassr, capitano della selezione portoghese, ha visto la sua partita contro l’Irlanda nel match di qualificazione ai Mondiali 2026 durare poco più di un’ora. Al 61′, Ronaldo è stato espulso per un fallo di reazione, lasciando i suoi compagni in dieci uomini nel momento decisivo della gara.

Il gesto: gomitata a palla lontana

L’episodio che ha cambiato l’andamento del match è avvenuto a centrocampo. Marcato stretto da Dara O’Shea, Ronaldo ha reagito alla pressione fisica dell’avversario in modo scomposto. Nel tentativo di liberarsi dalla marcatura e guadagnare posizione, il cinque volte Pallone d’Oro ha allargato il braccio colpendo O’Shea con una gomitata. Un gesto impulsivo che ha acceso gli animi in campo, subito seguito dall’intervento dell’arbitro.

L’intervento del VAR: dal giallo al rosso

Inizialmente, l’arbitro svedese Glenn Nyberg aveva estratto il cartellino giallo, giudicando il fallo come un semplice comportamento antisportivo. Tuttavia, la sala VAR ha prontamente suggerito un’”On Field Review” per rivalutare l’episodio. Dopo aver visionato le immagini al monitor, Nyberg non ha avuto dubbi: il gesto di Ronaldo è stato riclassificato come condotta violenta. Il cartellino giallo è stato annullato e sostituito con il rosso diretto.

Portogallo in dieci, CR7 furioso

Visibilmente contrariato, Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo, mentre il Commissario Tecnico Roberto Martínez ha dovuto ridisegnare la squadra per affrontare l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica. Una macchia su una prestazione che era partita bene per Ronaldo, il quale solo pochi giorni fa aveva festeggiato il traguardo dei 950 gol in carriera. Tuttavia, a Dublino, ha perso la sua proverbiale freddezza, concludendo una serata da dimenticare.