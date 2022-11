Portogallo, Cristiano Ronaldo si ferma e non sarà a disposizione contro la Nigeria. Il motivo della sua assenza

Cristiano Ronaldo sarà costretto a saltarela prossima amichevole del Portogallo contro la Nigeria.

L’attaccante lusitano, come comunicato dalla federazione, non è a disposizione per motivi di “natura gastrica” e salterà quindi la sfida.