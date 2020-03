Pradè: «Tutto ciò è anomalo, martedì decideremo il futuro del campionato»

Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese. Le sue parole

SALVEZZA – «I risultati delle altre di oggi sono buoni per noi. Siamo di nuovo tutti insieme nel gruppo che lotta per la salvezza. Contro l’Udinese per noi è una partita importantissima. Dobbiamo entrare in campo per vincere, siamo una squadra competitiva».

CAOS SERIE A – «Caos delle ultime ore? Da dirigente dico che dobbiamo attenerci alle direttive che ci daranno. Abbiamo vissuto una settimana particolare chiudendoci ai campini e facendo test medici due volte al giorno. Tutto è anomalo. Se la Lega ed il governo dicono di giocare noi lo facciamo. Martedì ci sarà un consiglio federale e decideremo il futuro del campionato. I giocatori sentono la situazione, non c’è serenità. La nostra linea è chiara, devono essere tutelati tutti gli addetti ai lavori, non solo i calciatori».

RIBERY – «Ribery h una voglia matta di giocare, voleva venire anche oggi a Udine ma non è stato possibile. Come Ibra possiede una carica emotiva importantissima, ci è mancato tantissimo».

IACHINI – «Conferma Iachini? Presto per dirlo, sicuramente sta facendo un buonissimo lavoro e siamo contenti di lui».