Prandelli: «L’Atalanta fa innamorare tutti e i tifosi possono sognare lo scudetto»

Cesare Prandelli ha ipotizzato di giocare Juve-Atalanta che, senza l’emergenza Coronavirus, si sarebbe dovuta giocare ieri. Queste le parole dell’ex tecnico della Fiorentina sulla Gazzetta dello Sport.

JUVE ATALANTA – «Che gara sarebbe stata? La solita partita spettacolare. La Juve è la Juve. Era e resta la favorita per la conquista di un altro scudetto. Sa che ho perso il conto di quanti ne hanno vinti consecutivamente i bianconeri? Ma l’Atalanta è entrata in una nuova dimensione. E’ competitiva con qualsiasi avversario».

SCUDETTO – «La squadra di Sarri è ancora la più forte. E, di conseguenza, è ancora la favorita per la conquista dello scudetto. Però questi due mesi senza allenamenti avranno effetti che sono imprevedibili. Come reagiranno i giocatori a questo periodo senza calcio agonistico che non è paragonabile neppure alla sosta estiva? Come sarà giocare tutte le partite in stadi vuoti? Magari con tre gare alla settimana e con un caldo estivo? Insomma, è un salto nel buio che può rimettere in discussione sia la corsa scudetto che la lotta retrocessione. Squadre che pensavano di essere già salve faranno bene a tenere gli occhi aperti».

LAZIO E INTER – «Lazio più vicina ai bianconeri? E se il campionato non si fosse fermato avrebbe veramente avuto tante possibilità di vincere il titolo. La squadra di Inzaghi era in totale fiducia. Ma come ripartirà? E lo stesso vale per l’Inter, che è in leggero ritardo ma può capovolgere l’attuale classifica».

5 CAMBI – «Questa regola regalerebbe un grande vantaggio alla squadra di Sarri. Tutte le grandi hanno rose ricche, ma a livello di qualità la Juve non ha rivali».

ATALANTA COME LA FIORENTINA – «Ormai non è più una provinciale. Stupisce di anno in anno. Sa cosa mi ricorda questa Dea? «Quando ero alla guida della Fiorentina, che era riuscita a salire a livelli importanti nel calcio italiano, dissi che eravamo diventati la seconda squadra per molti innamorati di calcio. Per qualità di gioco e anche per i valori che portavamo in giro per l’Italia. Questo vale oggi per l’Atalanta: la Dea ha scoperto di avere tantissimi nuovi amici».

SCUDETTO ATALANTA – «I tifosi possono sognare lo scudetto. Si, avete capito bene: lo scudetto. Se non verrà smantellato questo gruppo di lavoro, e non vedo perché dovrebbe esserlo, la formazione di Gasperini può centrare nei prossimi anni un obiettivo straordinario. E sarebbe un risultato bello per tutto il nostro calcio».