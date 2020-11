Il discorso del premier Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati. Le sue dichiarazioni in merito al nuovo Dpcm

Il premier Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento alla Camera, ha annunciato nuove misure restrittive dopo l’aumento dei contagi.

DISCORSO – «La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre. Ho anticipato le comunicazioni “così che il Parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento. Il governo è sempre stato e sempre rimarrà consapevole della piena responsabilità di fronte al Paese. La curva corre in ogni continente. L’Ue all’interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall’urto della seconda ondata. Nelle ultime settimane l’incremento di casi Covid è stato di 150 contagi per ogni 100mila abitanti ed anche nel nostro Paese la situazione è in peggioramento, la recrudescenza ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi».

SPOSTAMENTI TRA REGIONI – «Prevediamo limiti da e per Regioni con elevato coefficiente di rischio salvo che nn ci siano situazioni di necessità, comprovate ragioni lavorative o di studio».

COPRIFUOCO – «Prevediamo limitazioni agli spostamenti nell’ora serale più tarda salvo comprovate esigenze».

DIDATTICA A DISTANZA – «Prevediamo che le scuole secondarie di secondo grado possano passare alla DAD sperando che possa essere una situazione temporanea».

CASSA INTEGRAZIONE – «Fino a marzo del prossimo anno ci sarà il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione Covid sarà gratuita per i datori di lavoro. Stiamo lavorando anche per ristorare e sostenere i settori colpiti, cercando di concretizzando ristori e indennità al più presto».