Premier, De Bruyne come CR7: «Miglior giocatore per due anni di fila, incredibile» – VIDEO

Kevin De Bruyne è stato eletto Giocatore dell’Anno in Premier League per il secondo anno consecutivo. Un onore toccato prima solo a due campioni come Cristiano Ronaldo e Thierry Henry.

«Il fatto che i giocatori mi abbiano scelto per questo premio significa che ho fatto molto bene. Vuoi vincere tutti i trofei con la squadra, ma questo è probabilmente il più importante come trofeo individuale del campionato. Essere votato dai tuoi concorrenti, dai giocatori con cui ti sfidi ogni settimana…sono le persone che ne sanno di più».