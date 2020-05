Premier, Deeney non si allena per paura del Covid-19 e viene insultato. Il giocatore ha confessato di ricevere offese di ogni tipo

Insultato perché ha paura del Covid-19. Troy Deeney, attaccante e capitano del Watford, ha rivelato in un’intervista a Cnn Sports di essere stato insultato perché aveva paura di giocare e allenarsi.

«Cammini per strada e la gente ti dice cose tipo `io lavoro, quindi torna a lavorare anche tu». Non solo questo tipo di insulti, ma anche gente che minaccia e offende addirittura il figlio: «È la cosa più difficile per me. Ma se inizi a rispondere, le persone capiranno di aver colpito nel segno e continueranno».