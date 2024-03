Premier League, i risultati della 30ª giornata

I risultati della 30ª giornata di Premier League: Newcastle e Tottenham vincono in rimonta; ok Aston Villa

La Premier League è scesa in campo oggi e non è mancato lo spettacolo. In zona coppe europee vincono Aston Villa – 2-0 con il Wolverhampton – e il Tottenham, in rimonta contro il Luton. Parlando di rimonta incredibile quella del Newcastle contro il West Ham. Nel posticipo serale pareggia lo United, dopo aver faticato con il Brentford – che centra due legni – passa in vantaggio con Mount nel recupero. pareggiato da Ajer all’ultimo minuto. Domani il piatto forte, con lo scontro diretto tra Arsenal e Manchester City e la sfida del Liverpool al Brighton che può approfittare di eventuali passi false delle avversarie.

Newcastle-West Ham 4-3 (6′ Isak rig., 21′ Michail Antoni, 45’+10 Kudus, 48′ Bowen, 77′ Isak rig, 83′, 90′ Barnes)

Burnley-Chelsea 2-2 (44′ Palmer, 47′ Cullen, 78′ Palmer, 81′ O’Shea)

Sheffield United-Fulham 3-3 (58′ Brereton, 62′ Palhinha, 68′ McBurnie, 70′ Brereton, 86′ Reid, 90’+3′ Carvalho)

Nottingham Forest-Crystal Palace 1-1 (11′ Mateta, 61′ Wood)

Bournemouth-Everton 2-1 (64′ Solanke, 87′ Betuncal, 90’+1′ Coleman aut.)

Tottenham-Luton Town 2-1 (3′ Chong, 51′ Kaboré aut., 86 ‘ Son)

Aston Villa-Wolverhampton 2-0 (36′ Diaby, 65′ Konsa)

Brentford-Manchester United 1-1 (90’+1′ Mount, 90’+9′ Ajaer)