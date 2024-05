Clamoroso Marchisio: «Ero a un passo dalla Roma, ecco quando..»

Le parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, sulla sfida contro la Roma. Tutti i dettagli

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, ha parlato a Il Messaggero della sfida contro la Roma.

MARCHISIO VICINO ALLA ROMA – «Si, era l’estate in cui arrivò Conte a Torino. La Roma voleva me e Buffon ma Conte fu irremovibile e per amore della nostra squadra abbiamo proseguito a Torino».

THIAGO MOTTA DA JUVE – «E’ il momento giusto per fare lo step successivo. Lui è l’unico mio ex compagno che aveva la testa da allenatore già in campo. In Nazionale se non giocava dava consigli a tutti, anche ai veterani».

