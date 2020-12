Premier League, Bruno Fernandes MVP del mese: «Orgoglioso, ora voglio il titolo»

Bruno Fernandes è stato eletto miglior calciatore del mese di novembre in Premier League

Da quando lo scorso gennaio è arrivato al Manchester United, Bruno Fernandes non ha mai smesso di segnare diventando subito un punto di riferimento essenziale per l’allenatore Solskjaer. E ora, per la terza volta in un anno, è stato votato MVP del mese di novembre in Premier League.

«In Premier è già difficile riceverne uno, quindi sono davvero orgoglioso di averne conquistati tre. Sarò felice quando vincerò la Premier League. L’obiettivo dal mio arrivo in Inghilterra, in un club così prestigioso, era vincere la Premier League». Il commento del portoghese.