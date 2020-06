Premier League, idea tunnel per sanificare i tifosi e farli entrare allo stadio

La Premier League si sta mettendo al lavoro per studiare un piano per riportare i tifosi allo stadio: ecco l’ultima idea

Il calcio senza tifosi non è calcio e nella patria del football lo sanno bene. Per questo motivo la Premier League sta pensando a come fare per riaprire gli stadi. Il massimo campionato inglese sta studiando l’opportunità di collocare decine di scanner agli ingressi degli impianti con il dispositivo di sanificazione.

Come spiega La Gazzetta dello Sport le «gabbie» sono dotate di un cuscinetto a pressione sul pavimento e di un sistema che attiva «getti» di disinfettante – acido ipocloroso – in grado di eliminare il Covid-19 in pochi secondi. Questo processo di igienizzazione, creato dalla Shield Me, azienda leader del settore, unito all’uso rigoroso delle maschere, potrebbe ridurre ai minimi termini la diffusione del virus.