Premier League, Kane: «Dobbiamo continuare a inginocchiarci per il Black Lives Matter»

Harry Kane si è schierato ancora a favore del movimento Black Lives Matter

Harry Kane, capitano del Tottenham e della Nazionale Inglese, ha parlato ai microfoni della BBC del movimento Black Lives Matter e di come il calcio debba continuare ad appoggiarlo.

«Abbiamo un’enorme strumento per far sentire la nostra voce in tutto il mondo. Abbiamo fatto molto per supportare il movimento Black Lives Matter mettendoci in ginocchio per le partite. Ho sentito persone parlare dell’opportunità di continuare questa attività, e penso che si possa e si debba fare. Alcune persone non si rendono conto che siamo osservati da milioni di persone in tutto il mondo. Ovviamente, gli spettatori che seguono la Premier League vedono regolarmente ogni gara e giornata ma penso ci siano dei bambini che magari possano vedere per la prima volta una partita e magari vedere noi che ci mettiamo in ginocchio. A quel punto questa è un’opportunità per noi e per i genitori di spiegare le motivazioni per cui lo facciamo. Secondo me, l’istruzione è la cosa più importante che possiamo fare. Gli adulti saranno in grado di insegnare alle nuove generazioni cosa significa stare insieme e aiutarsi a vicenda, indipendentemente dalla razza».