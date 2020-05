Premier League, le squadre votano all’unanimità per la ripresa: giovedì il Project Restart

La Premier League ha votato per il ritorno agli allenamenti di gruppo con contatto: altro passo importante verso la ripresa del campionato

Novità importante in Premier League. I club hanno votato all’unanimità per il ritorno agli allenamenti di gruppo con contatto. Si tratta di un altro fondamentale passo in avanti da parte del calcio inglese per la ripresa del campionato.

Come riporta Sky Sport già da una settimana i calciatori erano tornati ad allenarsi suddivisi in piccoli gruppi e senza esercizi che prevedevano contatti fisici. Lunedì è arrivata la prima svolta, rappresentata dalla presentazione da parte del governo delle linee guida per gli allenamenti di contatto degli sportivi professionisti; poi ieri vi è stata la riunione tra capitani, allenatori, l’associazione calciatori inglese e quella degli allenatori, durante la quale è stato verificato come le perplessità evidenziate nei precedenti incontri potessero essere superate dalle nuove indicazioni, molto più concrete, consegnate dalle istituzioni al mondo dello sport. Oggi l’ufficialità con un comunicato: gli allenamenti collettivi della Premier possono riprendere.

Altra giornata campale sarà quelle di giovedì 28 maggio. I club dovranno discutere di tutti gli altri punti del Project Restart. Tra questi, uno dei principali riguarderà l’assegnazione dei verdetti (titolo di campione, posti in Europa, retrocessioni e promozioni) nel caso in cui non si riuscisse a completare il campionato. La volontà di tutti, già dichiarata, è quella di giocare le 92 partite restanti, ma tutto sarà legato all’ok definitivo del governo e alla presentazione del protocollo. Quando si ripartirà? La data ipotizzata, al momento, è quella del 19 giugno.