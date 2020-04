Premier League, proposta dalla Polizia: «Meglio giocare in campo neutro»

Il Consiglio di Polizia inglese alla Premier League: «Spostamenti per gli stadi pericolosi, da valutare i benefici del campo neutro»

Gli esperti e gli organi deputati stanno contribuendo alla formulazione di un protocollo per far ripartire in sicurezza il campionato di Premier League durante l’emergenza Coronavirus.

Ecco le dichiarazioni del capo del Consiglio di Polizia, Mark Roberts, sulle modalità degli spostamenti: «Tanti match, anche senza pubblico, obbligano comunque moltissime persone a spostarsi. Vediamo come le cose possono essere gestite, potenzialmente negli stadi deputati, dal punto di vista della salute, ma allo stesso modo vanno valutati i benefici di giocare in campo neutro relativamente alla polizia e al servizio sanitario e al personale di controllo», ha affermato alla BBC.