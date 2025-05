Premier League, i risultati della 37ª giornata: l’Arsenal è in Champions League, l’Everton dice addio a Goodison Park con una vittoria

L’Arsenal stacca il biglietto per la Champions League: decisiva la vittoria nella 37ª giornata di Premier League contro il Newcastle, che permette ai Gunners di confermare il secondo posto in campionato alle spalle del Liverpool. L’Everton vince in una partita carica di significato, perchè è l’ultima giocata a Goodison Park: dal prossimo anno i Toffees giocheranno nel nuovo Hill-Dickinson Stadium. Il Leicester vince l’ultima partita in casa contro l’Ipsiwich, con l’ultimo gol di Vardy davanti ai suoi tifosi.

Everton-Southampton 2-0 (6′, 45+2′ Ndiaye)

West Ham-Nottingham Forest 1-2 (11′ Gibbs-White, 61′ Milenkovic, 86′ Bowen [WH])

Brentford-Fulham 2-3 (16′ Jimenez, 22′ Mbeumo [B], 43′ Wissa [B], 68′ Cairney, 70′ Wilson)

Leicester-Ipswich Town 2-0 (28′ Vardy, 69′ McAteer)

Arsenal-Newcastle 1-0 (55′ Rice)