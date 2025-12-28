Premier League, il Tottenham ritrova Dragusin! L’ex Juventus, Genoa e Salernitana rientra dopo 11 mesi di infortunio nella vittoria contro il Crystal Palace

Premier League, il Tottenham ritrova Dragusin! Il difensore torna in campo dopo 11 mesi di infortunio nella vittoria contro il Crystal Palace

Tra i nomi più chiacchierati in vista del mercato in entrata di diversi club italiani – Napoli, Roma e Fiorentina su tutti – c’è quello di Radu Dragusin, difensore rumeno in forza al Tottenham. Il centrale classe 2002 è tornato finalmente in campo dopo undici mesi di stop, superando il grave infortunio al legamento crociato rimediato lo scorso 26 gennaio.

Il suo rientro è coinciso con la vittoria esterna degli Spurs per 0-1 contro il Crystal Palace, un contesto ideale per ritrovare fiducia e sensazioni positive. Al termine della gara, Dragusin ha raccontato le proprie emozioni ai microfoni ufficiali del club.

IL LUNGO RECUPERO – «È stato un lungo viaggio di cambiamento nella mia vita, ma io sono sempre andato avanti. Mi sono stati vicino tante persone nel frattempo: i miei compagni, la mia famiglia e la mia ragazza. So la strada che ho fatto e adesso ho visto la luce alla fine di essa. Non posso descrivere la felicità che ho».

IL RITORNO IN CAMPO – «Mi mancavano queste emozioni, mi mancava questa atmosfera, mi mancavano i tifosi, mi mancavano i miei compagni. Insomma, mi mancava il calcio. Per questo sono così felice oggi, soprattutto perché non potevo immaginare ritorno migliore che questo dove abbiamo anche vinto».

SGUARDO AL FUTURO – «In questi undici mesi ho imparato ad avere pazienza e a credere in me stesso. Cosa spero per il 2026? Di ritornare in campo e di un campionato migliore per me e per il club rispetto a quella avuta nel 2025».