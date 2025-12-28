Calcio Estero
Premier League, il Tottenham ritrova Dragusin! L’ex Juventus, Genoa e Salernitana rientra dopo 11 mesi di infortunio nella vittoria contro il Crystal Palace
Tra i nomi più chiacchierati in vista del mercato in entrata di diversi club italiani – Napoli, Roma e Fiorentina su tutti – c’è quello di Radu Dragusin, difensore rumeno in forza al Tottenham. Il centrale classe 2002 è tornato finalmente in campo dopo undici mesi di stop, superando il grave infortunio al legamento crociato rimediato lo scorso 26 gennaio.
Il suo rientro è coinciso con la vittoria esterna degli Spurs per 0-1 contro il Crystal Palace, un contesto ideale per ritrovare fiducia e sensazioni positive. Al termine della gara, Dragusin ha raccontato le proprie emozioni ai microfoni ufficiali del club.
IL LUNGO RECUPERO – «È stato un lungo viaggio di cambiamento nella mia vita, ma io sono sempre andato avanti. Mi sono stati vicino tante persone nel frattempo: i miei compagni, la mia famiglia e la mia ragazza. So la strada che ho fatto e adesso ho visto la luce alla fine di essa. Non posso descrivere la felicità che ho».
IL RITORNO IN CAMPO – «Mi mancavano queste emozioni, mi mancava questa atmosfera, mi mancavano i tifosi, mi mancavano i miei compagni. Insomma, mi mancava il calcio. Per questo sono così felice oggi, soprattutto perché non potevo immaginare ritorno migliore che questo dove abbiamo anche vinto».
SGUARDO AL FUTURO – «In questi undici mesi ho imparato ad avere pazienza e a credere in me stesso. Cosa spero per il 2026? Di ritornare in campo e di un campionato migliore per me e per il club rispetto a quella avuta nel 2025».