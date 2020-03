Presidente Federcalcio francese: «Impossibile concludere i campionati entro il 30 giugno»

Il presidente della Federcalcio francese, Noel La Graet, ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Francia. Le sue parole

«Giovedì ho ripetuto che nessuno era il padrone del calendario. Non possiamo riprendere la competizione prima che lo Stato dia il via libera. Esistono ipotesi di recupero: 15 maggio per alcuni, 1 o 15 giugno per altri. Per altri ancora, non arriveremo alla conclusione. Bisogna stare attenti a ciò che si dice e ascoltare lo stato. L’obiettivo è riprendere il più rapidamente possibile, ma senza alcun rischio per la salute dei nostri spettatori e dei nostri giocatori. In ogni caso, ci rendiamo conto che oggi, finire il 30 giugno sembra impossibile»