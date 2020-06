Presidente Federcalcio turca: «La finale di CL a Istanbul potrebbe aver luogo nel 2021»

Nihat Ozdemir, presidente della Federcalcio turca, ha parlato della finale di Champions prevista a Istanbul in agosto

Nihat Ozdemir, presidente della Federcalcio turca, ha parlato della finale di Champions 2020 che si sarebbe dovuta disputare a Istanbul ma che probabilmente verrà spostata. Le parole riportate da AS.

FINALE – «Abbiamo investito molto sullo stadio Ataturk dove si giocherà la finale di Champions. Per cui il nostro obiettivo è organizzare in modo perfetto la finale e ricevere migliaia di persone nel nostro Paese. La nostra priorità è organizzare una finale che si giochi con i tifosi sugli spalti. Potremmo rinunciare a una finale senza pubblico per il 2020 e organizzare quella del 2021 a porte aperte. E’ una delle opzioni».