Presidente Lille: «Osimhen vuole il Napoli, ecco cosa manca per l’ufficialità»

Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa Osimhen-Napoli. Le sue parole

Gerard Lopez, presidente del Lille, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa Osimhen-Napoli sulle pagine de L’Equipe. Queste le sue parole riportate da calciomercato.com.

OSIMHEN – «Quando firmerà con gli azzurri? I campionati si sovrappongono. Ciò pone un problema di uscita e di scrittura del contratto. Il nostro mercato non è affatto modellato sugli altri. Inoltre, il giocatore ha deciso di cambiare agente nel mezzo della trattativa. Abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. Il giocatore ha fatto la sua scelta, il Napoli. È tutto in fase avanzata, mancano i dettagli. Sarà annunciato quando arriverà il momento. Dato che non è ancora ufficiale, continuiamo ad avere altre offerte. Voglio mantenere un buon rapporto anche con questi club. Quindi gestisco le loro aspettative. È un trasferimento non lineare. Il mercato in Francia ha aperto prima della chiusura (fino al 15 agosto). In Italia, il mercato è aperto a settembre. Quindi hai bisogno di una moltitudine di contratti per coprire tutte le eventualità, ad esempio delle penali».