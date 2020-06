Presidente Pordenone: «Verdetti sul campo o passeremo un’estate in tribunale»

Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, ha parlato ai microfoni di Sabato Sport su RadioUno: queste le sue parole

SERIE B – «Non possiamo pensare a un’altra estate di sentenze, ricorsi e controricorsi. Bisogna che i verdetti arrivino dal campo altrimenti avremo di nuovo i tribunali pieni. Io sono sempre stato per la ripartenza, il Paese e lo sport, in sicurezza, devono ripartire. In serie B c’e’ una classifica corta, tutti si giocano qualcosa a livello sportivo e ci sono delle regole scritte sin dall’inizio. Mi auguro che si finisca il campionato regolarmente, senza piani B e C. Dobbiamo avere tutti la volonta’ di portare a termine il campionato altrimenti non riusciamo a essere credibili».