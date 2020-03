Presidente Pro Vercelli: «Il calcio pagherà una crisi economica pesante. Ripresa? Difficile»

Il presidente della Pro Vercelli, Massimo Secondo, analizza l’emergenza Coronavirus e i riflessi sul calcio sulle pagine di Tuttosport

«Temo che grande spazio per la ripresa del campionato non ci sarà. Ho la speranza che ci sia il tempo per disputare playoff e playout in base alla classifica attuale. Sarebbe già straordinario riprendere a giocare a maggio ma la vedo dura anche in questo senso. Pure il calcio pagherà una crisi economica pesante e quindi dovrà ripensare un po’ a se stesso. Anche il tentativo di voler giocare a tutti i costi non è stato un bel vedere. Non sono nemmeno riuscito a essere contento per la partita dell’Atalanta che è riuscita a passare il turno di Champions. Ci saremmo dovuti fermare tutti primi e dare l’esempio da imitare di restare a casa. L’etica deve essere preservata. Se ripenso a come il mondo del calcio si è congedato dai propri tifosi non ho un bel ricordo»