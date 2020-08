Prima giornata Premier League 2020-21: derby londinese per l’Arsenal, il Tottenham di Mourinho sfiderà l’Everton di Ancelotti

Sono stati sorteggiati i calendari di Premier League per la nuova stagione. Il Liverpool campione in carica sfiderà la neo promossa Leeds, mentre Burnley-Manchester United e Manchester City-Aston Villa non si giocheranno perché le due squadre sono state impegnate in Europa. Ecco il calendario completo con tutta la prima giornata:

Sabato 12 settembre

Crystal Palace-Southampton

Fulham-Arsenal

Liverpool-Leeds

Tottenham-Everton

WBA-Leicester

West Ham-Newcastle

Lunedì 14 settembre

Brighton-Chelsea

Sheffield United-Wolverhampton