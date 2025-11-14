 Le prime pagine sportive nazionali - 14 novembre 2025
Serie A

Le prime pagine sportive nazionali – 14 novembre 2025

Prime pagine

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.

la gazzetta dello sport 063016ijl
corriere dello sport 021209oh2
tuttosport 021204u9c
