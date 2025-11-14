Serie A
Le prime pagine sportive nazionali – 14 novembre 2025
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.
Sassuolo, Muric rivela: «Amo il Kosovo. Contro la Juventus faremo del nostro meglio per batterli. Non so quale compagno voglio più battere tra loro tre»
Torino, Ilic si ferma con la Serbia: come sta e cos’è successo
Ultimissime
video
Juventus News3 giorni ago
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...