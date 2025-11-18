 Le prime pagine sportive nazionali - 18 novembre 2025
Le prime pagine sportive nazionali – 18 novembre 2025

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.

la gazzetta dello sport 06280681j
corriere dello sport 021209puf
tuttosport 021204brf
