Probabili formazioni Atalanta-Lazio: dubbio Ilicic, quattro assenti per Inzaghi

Probabili formazioni Atalanta Lazio: Gasperini con la tentazione Ilicic, Inzaghi con quattro big assenti

È il piatto forte della 27ª giornata, è Atalanta-Lazio. Le due squadre, attualmente quarta e seconda in classifica, si sfidano a Bergamo in un match che promette scintille e spettacolo.

COME ARRIVA L’ATALANTA – licic convocato come sabato, ma stavolta andrà perlomeno in panchina. Salvo sorprese, che potrebbero essere anche di senso contrario: Malinovskyi favorito per partire dal 1′.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Sono sei gli infortunati cui deve rinunciare Inzaghi. Un paio sono giovani (Adekanye e Moro), le altre sono invece tutte assenze pesanti. Dal lungodegente Lulic a Leiva, Luiz Felipe e Marusic.

Probabili formazioni Atalanta Lazio

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.