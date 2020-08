Probabili formazioni Barcellona Napoli: Mertens dal 1′, occhi su Messi. Blaugrana in difficoltà, gli azzurri vogliono provarci

Un’impresa quasi impossibile, ma il Napoli deve assolutamente provarci. La squadra di Gattuso scende al Camp Nou con la voglia di fare bene e tentare la qualificazione, contro una squadra che ha già giocato centinaia di notti come queste, vincendo anche il trofeo. C’è Messi e non ci sarà Insigne dal primo minuto, ma gli azzurri hanno l’obbligo di provarci.

Il risultato dell’andata non è nemmeno da buttare via: 1-1, c’è ancora spazio per qualche speranza. Servirà le prova perfetta, su questo non ci sono dubbi, ma Gattuso ha già dimostrato di saper toccare le corde giuste. D’altronde in questa edizione tutto può davvero succedere.

COME ARRIVA IL BARCELLONA – I problemi degli azulgrana sono noti a tutti. Non ci saranno Sergio Busquets e Vidal per la squalifica, non sarà presente nemmeno Arthur, ormai promesso sposo della Juventus. In mediana, dunque, servirà inventarsi praticamente il reparto.

In attacco spazio a Suarez, con Messi e Griezmann che si muoveranno sugli esterni. De Jong e Puig andranno in cabina di regia insieme a Rakitic, mentre Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba andranno a posizionarsi davanti a Ter Stegen.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il dubbio riguardava Lorenzo Insigne, che però è stato convocato e partirà dalla panchina. Solito 4-3-3 per Gattuso, con Mertens a fare il falso nueve.

Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui si posizioneranno sulla linea di difesa, a centrocampo spazio a Fabian e Zielinski a supporto di Demme. Callejon ed Elmas andranno a completare il reparto offensivo.

Probabili formazioni Barcellona Napoli

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Rakitic, Puig; Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Quique Setien

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. Allenatore: Gennaro Gattuso