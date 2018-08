Probabili formazioni Bologna-Inter: la prima in nerazzurro di Nainggolan

Probabili formazioni Bologna-Inter, 3ª giornata di Serie A 2018-2019: infortunati, indisponibili, squalificati della sfida del Dall’Ara

Le prime due gare dell’Inter sono state un incubo. Per motivi diversi. A Sassuolo la squadra non è mai scesa in campo, esaltando le qualità di palleggio dei neroverdi, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo con Berardi e Di Francesco sugli scudi. Mentre contro il Toro, dopo un ottimo primo tempo, la luce si è spenta sul più bello. Con un margine di due gol di vantaggio le certezze nerazzurre si sono incredibilmente sgretolate. Spalletti è già finito nel mirino della critica, perché questa Inter, la nuova Inter, deve fare decisamente di più. Gia a partire dal match di Bologna, contro la squadra di Filippo Inzaghi, anch’essa partita col piede sbagliato, ma il punto ottenuto contro il Frosinone fa comunque ben sperare per quanto riguarda la tenuta difensiva dei felsinei.

Probabili formazioni Bologna-Inter (Sabato ore 18)

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Bologna-Inter Streaming: dove vederla in tv

Bologna-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.