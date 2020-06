Probabili formazioni Bologna Juventus: Dybala “falso nueve”, Barrow unica punta

Probabili formazioni Bologna-Juve: le ultime sulle scelte di Sarri e Mihajlovic per la sfida della 27ª giornata di Serie A

Riparte la Serie A anche per la Juve, attesa questa sera dalla trasferta contro il Bologna. Obiettivo voltare subito pagina come detto dallo stesso Maurizio Sarri, dopo le prestazioni poco brillanti con Milan e Napoli in Coppa Italia.

QUI BOLOGNA – Pochi dubbi per Mihajlovic. Barrow reggerà l’attacco felsineo con alle spalle Orsolini, Soriano e Sansone. Rimane vivo il ballottaggio a centrocampo tra Svanberg e Dominguez con il primo leggermente favorito. Sulla fascia sinistra ci sarà Dijks dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da fine settembre. Assenti per squalifica in tre: Bani, Schouten e Santander.

QUI JUVE – Per il match del Dall’Ara, il tecnico dovrebbe ritrovare Szczesny tra i pali, affidando le chiavi della difesa a Cuadrado, De Ligt, Bonucci e De Sciglio (a sostituire l’infortunato Alex Sandro). Dubbio Matuidi/Rabiot a centrocampo per affiancare Pjanic e Bentancur, mentre in avanti confermato il tridente Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

PROBABILE FORMAZIONE JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri