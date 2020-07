Probabili formazioni Bologna Lecce: giallorossi a caccia della salvezza, Lapadula in campo dal primo minuto

Il Lecce ha solo un obiettivo, portare a casa la salvezza. I giallorossi di mister Liverani sfidano il Bologna in questa 36a giornata di campionato: servirà un successo per poter mantenere aperta la porta della massima serie. Attenzione però ai padroni di casa, Sinisa Mihajlovic non digerirà un’altra sconfitta dopo il ko contro l’Atalanta.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – La sconfitta di Bergamo deve essere ancora digerita, ma Mihajlovic è stato chiaro: la squadra deve assolutamente trovare la reazione giusta. Solito 4-2-3-1 con Barrow unica punta, supportato da Sansone, Soriano e Orsolini.

COME ARRIVA IL LECCE – Deiola, Calderoni, Rossettini, Babacar, Farias. Questa la lista completa degli assenti in casa giallorossa per una partita davvero importante. Lapadula – autore di una doppietta decisiva nel match contro il Brescia – partirà al centro dell’attacco, supportato da Falco e Saponara. Mancosu sulla linea dei centrocampisti, insieme a Petriccione e Barak.

Probabili formazioni Bologna Lecce

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Schouten, Tomiyasu

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deiola, Calderoni, Rossettini, Babacar, Farias