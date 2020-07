Probabili formazioni Bologna Sassuolo: Palacio sfida Caputo

Probabili formazioni Bologna Sassuolo: Mihajlovic punta su Palacio in attacco, per De Zerbi c’è Ciccio Caputo

Un derby che profuma di grande calcio quello tra Bologna e Sassuolo. Entrambe le squadre sono stanno vivendo un buon momento, e la testa è sempre in quel posto per l’Europa League che entrambe potrebbero ancora raggiungere. La squadra di Mihajlovic ha battuto l’Inter a San Siro in rimonta, conquistando 3 punti pesantissimi, mentre quella di De Zerbi è reduce dalla vittoria con il Lecce, arrivata in maniera spettacolare. Ecco le probabili formazioni del match di mercoledì 8 luglio alle 21:45.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna, reduce dalla straordinaria vittoria di San Siro, dovrà fare a meno dello squalificato Soriano, mentre sono vari gli indisponibili. Mihajlovic ha fuori per infortunio Medel, Mbaye, Poli, Santander e Skov Olsen.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Dopo la vittoria contro il Lecce, De Zerbi vuole continuare a vincere ancora. C’è un solo squalificato in casa neroverde: Djuricic. Gli indisponibili, invece, sono Obiang e Romagna.

Probabili formazioni Bologna Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Sansone, Barrow; Palacio.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, H. Traoré, Boga; Caputo.