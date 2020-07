Probabili formazioni Brescia Parma: Sabelli out, Inglese dal 1′. Dubbio Donnarumma: il numero 9 potrebbe partire dalla panchina

Nessuna delle due squadre ha ambizioni di classifica, ma si dovrà giocare per poter chiudere al meglio questo campionato. Il Brescia vuole ripartire al meglio e cercare un’altra vittoria interna, mentre i ducali vorranno sicuramente migliorare la propria posizione di classifica: il decimo posto potrebbe star stretto alla squadra di mister D’Aversa.

COME ARRIVA IL BRESCIA – I padroni di casa sono reduci dalla retrocessione aritmetica in serie B. Spazio a qualche esperimento, anche se in attacco ci dovrebbe essere la riconferma della coppia Torregrossa-Donnarumma. In mediana Tonali si gioca molto sul proprio futuro.

COME ARRIVA IL PARMA – Cornelius, Gagliolo, Kucka, Hernani, Scozzarella e Brugman. Sono questi gli assenti della compagine crociata per questa sfida contro il Brescia, D’Aversa cercherà di mandare in campo la miglior formazione possibile: spazio al 4-3-3 con Inglese unica punta, supportato da Kulusevski e Gervinho.

Probabili formazioni Brescia Parma

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Semprini, Papetti, Chancellor, Martella; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

Squalificati: Sabelli

Indisponibili: Cistana, Bisoli, Skrabb, Ndoj, Balotelli

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Squalificati: Brugman

Indisponibili: Cornelius, Gagliolo, Kucka, Hernani, Scozzarella