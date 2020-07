Probabili formazioni Brescia Spal: Lopez e Di Biagio si giocano le ultime speranze salvezza

Probabili formazioni Brescia Spal: Diego Lopez e Di Biagio si giocano le ultime speranze salvezza

Brescia-Spal scenderanno in campo, per la 34a giornata di serie A, domenica alle ore 19.30. Le due squadre occupano le ultime due posizioni in classifica e si giocano, quindi, le ultime speranze per provare a dare un senso a queste giornate di campionato.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Ancora problemi tra i pali per Diego Lopez che deve fare a meno sia di Joronen che di Alfonso. In porta ci sarà allora Andrenacci. Dopo la panchina contro l’Atalanta, torna in campo dal primo minuto Tonali. In attacco il duo Torregrossa-Donnarumma.

COME ARRIVA LA SPAL – 4-4-2 speculare anche per Di Biagio. Sulla corsia di destra ballottaggio tra D’Alessandro e Murgia, con il primo in vantaggio. In attacco, inamovibile Petagna. Reclama spazio Floccari che dovrebbe spuntarla su Cerri.

Probabili formazioni Brescia Spal

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mateju; Spalek, Tonali, Bjarnason, Dessena; Torregrossa, A. Donnarumma.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Cistana, Joronen, Balotelli

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Salamon, Bonifazi, Sala; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Strefezza; Floccari, Petagna.

Squalificati: Valdifiori

Indisponibili: Berisha, Valoti, Fares