Probabili formazioni Fiorentina Cagliari: Simeone sfida la sua ex squadra, Chiesa dovrebbe scendere in campo dal primo minuto

La Fiorentina sembra aver ritrovato il sorriso, ma gli uomini di Beppe Iachini devono cancellare gli ultimi due ko consecutivi per potersi allontanare definitivamente dalla zona salvezza. Il Cagliari non è un avversario semplice, anzi: la squadra di Zenga vuole tornare a vincere dopo la sconfitta interna con l’Atalanta per poter migliorare la propria posizione di classifica.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – I viola sono reduci dalla vittoria esterna contro il Parma, un 2-1 che ridà fiducia alla squadra di Iachini. Pezzella è squalificato, il tecnico dei viola non avrà a disposizione Ribery e Benassi. Spazio al solito 3-5-2 con Vlahovic che torna dopo la squalifica, accanto a lui ci sarà Federico Chiesa.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Diversi indisponibili per mister Zenga, che dovrà fare a meno di Ceppitelli, Oliva, Pavoletti, Pellegrini, Pereiro e Nainggolan. Assente anche Carboni dopo il rosso rimediato nel turno precedente. Modulo speculare, in attacco spazio a Joao Pedro e Simeone.

Probabili formazioni Fiorentina Cagliari

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Beppe Iachini

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Walter Zenga