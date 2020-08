Probabili formazioni Frosinone Pordenone: le scelte di Nesta e Tesser

Probabili formazioni Frosinone Pordenone: le scelte di Alessandro Nesta e Attilio Tesser per la seconda semifinale playoff

Una partita da non perdersi assolutamente. La seconda semifinale di playoff sarà tra Frosinone e Pordenone, con entrambe le squadre che hanno un solo obiettivo finale: arrivare in finale e tentare il grande salto. Ecco le probabili formazioni di Frosinone Pordenone.

COME ARRIVA IL FROSINONE – I ciociari sono reduci dalla rimonta contro il Cittadella e vogliono assolutamente proseguire il loro sogno. Spazio al solito 3-5-2 con Novakovic e Dionisi in attacco.

COME ARRIVA IL PORDENONE – Al primo anno di B subito una semifinale di playoff, come sulle orme del Latina. Chissà se stavolta ci sarà un esito diverso. Candellone e Bocalon andranno in attacco, con Gavazzi alle spalle dei due attaccanti.

Probabili formazioni Frosinone Pordenone

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Dionisi, Novakovich. Allenatore: Alessandro Nesta.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Vogliacco, Gasbarro; Mazzocco, Burrai, Pobega; Gavazzi; Candellone, Bocalon. Allenatore: Attilio Tesser