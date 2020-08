Probabili formazioni Frosinone Spezia: sfida a distanza tra Dionisi e Galabinov

Probabili formazioni Frosinone Spezia, le scelte dei due tecnici: sfida a distanza tra Dionisi e Galabinov, Ciano dal 1′

Una partita da vincere assolutamente. Finale di andata playoff tra Frosinone e Spezia, atto conclusivo di una stagione praticamente infinita. Entrambe le squadre hanno solo un obiettivo, ottenere una vittoria schiacciante per poter blindare la promozione in serie A.

COME ARRIVA IL FROSINONE – Solito 3-5-2 per i gialloblù di Nesta con Dionisi e Ciano in attacco. Rohden, Maiello e Gori andranno in mediana, con Salvi e Beghetto che si muoveranno sulle corsie esterne.

COME ARRIVA LO SPEZIA – I liguri schierano il 4-3-3 con Bartolomei, Ricci e Maggiore che si muoveranno in mediana, con Gyasi, Nzola e Galabinov in attacco. Ferrer, Erlic, Terzi e Vitale sulla linea difensiva.

Probabili formazioni Frosinone Spezia

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Gori, Beghetto; Dionisi, Ciano.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Galabinov.