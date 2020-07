Probabili formazioni Genoa Napoli: Pinamonti dal 1′ sfida Mertens, Gattuso non cambia e riconferma il 4-3-3 con Insigne e Politano

Tre punti per la salvezza da una parte, tre punti per chiudere al meglio una stagione iniziata male dall’altra. Il Genoa accoglie il Napoli in una sfida tutta da vivere: i padroni di casa devono assolutamente salvarsi, ma servirà la partita della vita contro una squadra che sta attraversando una buonissima forma.

COME ARRIVA IL GENOA – Il pareggio ottenuto in pieno recupero vale quanto una vittoria. Ankersen, Criscito e Radovanovic non saranno a disposizione, si va verso il 3-5-2 con Pandev e Pinamonti a formare la coppia d’attacco. Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata e Sturaro andranno in mezzo al campo.

COME ARRIVA IL NAPOLI – La vittoria sulla Roma ha evidenziato uno stato di forma ottimale per gli azzurri, che si sono ripresi dopo lo stop di Bergamo. Assenti Demme e Koulibaly, saranno indisponibili Ospina e Llorente: solito 4-3-3 con Politano, Mertens e Insigne in attacco.

Probabili formazioni Genoa Napoli

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Sturaro; Pandev, Pinamonti. Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso