Probabili formazioni Hellas Verona Napoli: Gattuso lancia Milik, Juric punta ancora su Di Carmine nell’undici titolare

Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Napoli ci crede. Gattuso vuole il quarto posto, anche se non sarà semplice conquistare tre punti in casa dell’Hellas Verona, che continua a sorprendere tutti. Gli scaligeri, infatti, cercheranno in tutti i modi di portare a casa il successo. Ecco le probabili formazioni di Hellas Verona Napoli:

COME ARRIVA L’HELLAS VERONA – Dopo la doppietta siglata al Cagliari, Samuel Di Carmine si è guadagnato la conferma al centro dell’attacco. Spazio a Verre e Zaccagni tra le linee, a supporto dell’unica punta dei gialloblù.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Col rientro di Lobotka Gattuso ha un solo uomo fuori dalla rosa, ovvero Manolas. Il tecnico degli azzurri manda in campo Milik dal primo minuto, mentre Callejon e Mertens partiranno dalla panchina. Almeno per il momento.

Probabili formazioni Hellas Verona Napoli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Ivan Juric

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso