Probabili formazioni Inter Napoli: c’è Eriksen, Politano sfida la ex

Probabili formazioni Inter Napoli: le due big scendono in campo a San Siro per la 37esima giornata. Le possibili scelte

A San Siro va in scena il big match tra Inter e Napoli, valido per la 37esima giornata. I nerazzurri, in cerca del secondo posto dopo la vittoria dello scudetto della Juve, proveranno a battere la formazione, già certa del posto in Europa League dopo la vittoria della Coppa Italia. Le probabili formazioni della sfida del 28 luglio alle ore 21:45.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter deve assolutamente vincere per presentarsi allo scontro diretto contro l’Atalanta con un vantaggio. I nerazzurri, dopo i pareggi con Roma e Fiorentina, hanno trovato una larga vittoria contro il Genoa e proveranno a ripetersi anche contro gli azzurri. Squalificato Gagliardini, Conte non avrà a disposizione neanche Sensi e Vecino.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Periodo altalenante per il Napoli. Nelle ultime cinque sfide, gli azzurri hanno trovato due pareggi contro Milan e Bologna, una sconfitta contro il Parma e due vittorie, contro Udinese e Sassuolo, quest’ultima non con poche polemiche. Per il match Gattuso dovrà fare a meno di Mertens, squalificato, e Llorente e Manolas infortunati.

Probabili formazioni Inter Napoli

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.