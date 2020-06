Probabili formazioni Inter-Sampdoria: Conte senza Brozovic, Ranieri con il 4-4-1-1

Probabili formazioni Inter-Sampdoria: Conte dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic e Stefano Sensi

Si riaccendono le luci a San Siro. Inter e Sampdoria si sfideranno a partire dalle 21.45 nel recupero della 25ª giornata. I nerazzurri vogliono tornare in corsa per lo scudetto e accorciare sulla capolista Juve mentre i blucerchiato cercano punti utili in chiave salvezza.

QUI INTER – Fino ad una settimana fa Antonio Conte poteva contare sull’intera rosa a disposizione. Ora a centrocampo ha le scelte contate: dopo Sensi, fuori anche Brozovic con Vecino che non ha ancora recuperato dal fastidio muscolare. Chi insieme a Eriksen e Barella? Più Gagliardini che Borja Valero. Per il resto confermata la formazione del San Paolo con D’Ambrosio e Godin recuperati che si accomoderanno in panchina. In panca andrà anche Alexis Sanchez. Conte, nonostante una prova incolore di Lautaro contro gli azzurri, punterà ancora sulla Lu-La per scardinare la difesa blucerchiata.

QUI SAMPDORIA – Assenze anche in casa Sampdoria. Ranieri dovrà fare a meno del bomber Quagliarella oltre che del lungodegente Alex Ferrari. Probabile che il tecnico di Testaccio opti per un difensivo 4-4-1-1 con il ballottaggio aperto tra Bonazzoli e Ramirez per affiancare Gabbiadini in avanti.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini. All. Ranieri.