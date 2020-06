Probabili formazioni Inter Sassuolo: Conte si affida a Eriksen, De Zerbi a Berardi

Probabili formazioni Inter Sassuolo: Conte con il 3-4-1-2, De Zerbi risponde con il solito 4-2-3-1 con Caputo in attacco

Si torna in campo a San Siro. Dopo la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria, la banda di Conte affronta il Sassuolo, reduce da una pesante sconfitta contro l’Atalanta. I nerazzurri vorranno rispondere alla Juve, vittoriosa a Bergamo, e gustarsi il match delle 21.45 tra Atalanta e Lazio con tre punti in saccoccia.

COME ARRIVA L’INTER – Come ha sottolineato Conte alla vigilia, in mezzo al campo le scelte sono ridotte. Fuori Brozovic, fuori Vecino e Gagliardini non è al meglio. Per questo dovrebbero giocare in mezzo al campo Borja Valero insieme all’insostituibile Barella. Sulle fasce spazio a Moses a destra (ma occhio a D’Ambrosio) e Young a sinistra. Eriksen dietro le due punte Lautaro Lukaku. In difesa Skriniar e Bastoni sicuri del posto, De Vrij potrebbe lasciare il posto a Ranocchia.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Qualche novità per De Zerbi rispetto al match contro l’Atalanta. In mediana tornerà uno tra Obiang o Magnanelli al posto di Bourabia in coppia con Locatelli, e sulla trequarti, con l’innesto di Djuricic o Traoré per Defrel accanto a Berardi e Boga. Il centravanti sarà sempre Ciccio Caputo, mentre cambieranno probabilmente i due terzini: spazio a Muldur a destra in luogo dell’acciaccato Toljan, che non è stato nemmeno convocato, e a Rogerio sulla corsia mancina per Kyriakopoulos.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.