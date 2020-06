Probabili formazioni Juve Lecce: Ronaldo può riposare

Probabili formazioni Juve Lecce: Cristiano Ronaldo potrebbe riposare contro i pugliesi. Out Lapadula

Questa sera la Juventus sfiderà il Lecce all’Allianz Stadium, con la ghiotta possibilità di allungare su Lazio e Inter.

COME ARRIVA LA JUVE – Potrebbe essere turno di riposo programmato per Cristiano Ronaldo che già all’andata non fu convocato per la gara del Via del Mare. Dopo aver giocato le partite con Milan, Napoli e Bologna, al portoghese potrebbe essere concesso un po’ di respiro. Si tratterebbe naturalmente di uno stop programmato con Sarri, e non legato alle condizioni fisiche di CR7. Senza il portoghese sarebbe pronto Douglas Costa con Dybala falso nueve e Bernardeschi sull’out opposto.

COME ARRIVA IL LECCE – Per Liverani un’assenza importante, quella di Lapadula che è rimasto vittima di una distorsione alla caviglia contro il Milan: spazio all’unica punta Babacar, con Falco e Saponara sulla trequarti.

Probabili formazioni Juve Lecce

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. All. Liverani.