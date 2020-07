Probabili formazioni Juventus Roma: turnover bianconero, Dzeko dal 1′. Diversi under 23 per Sarri in vista del match col Lione

Una partita pur sempre sentita, nonostante le poche ambizioni di classifica. Juventus e Roma si sfidano domani sera in una partita poco importante dal punto di vista della classifica, ma entrambe le squadre cercheranno di chiudere la stagione con un successo. Entrambe le squadre vorranno prepararsi al meglio per i rispettivi impegni europei.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – I bianconeri avranno diversi indisponibili per la sfida contro i giallorossi. Spazio al solito 4-3-3, con Muratore, Bentancur e Rabiot in cabina di regia. In attacco non Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo. Pjanic non ci sarà per via della squalifica.

COME ARRIVA LA ROMA – Fonseca non ha intenzione di fare tantissimo turnover, anzi. In attacco confermato Edin Dzeko, con Zaniolo e Mkhitaryan alle sue spalle. Zappacosta, Diawara, Veretout e Spinazzola andranno a completare il pacchetto a centrocampo, mentre davanti a Pau Lopez agiranno Ibanez, Smalling e Kolarov.

Probabili formazioni Juventus Roma

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Wesley, De Ligt, Rugani, Coccolo; Muratore, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Squalificati: Pjanic

Indisponibili: De Sciglio, Dybala, Khedira, Douglas Costa

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: Mancini

Indisponibili: Lo. Pellegrini