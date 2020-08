Probabili formazioni Lipsia-Atletico Madrid: Schick dal 1′, Simeone si affida a Morata. Ecco le probabili scelte dei due tecnici

Una partita da vincere assolutamente. Secondo quarto di finale in Champions League dopo il successo del Paris Saint-Germain contro l’Atalanta. L’Atletico Madrid sfida il Lipsia a Lisbona, per poter accedere alle semifinali. I colchoneros vogliono tornare nella top4, ma attenzione anche alla squadra di Nagelsmann. Ecco le probabili formazioni.

COME ARRIVA IL LIPSIA – In conferenza stampa il tecnico ha confermato che valuterà oggi Schick, anche perché Timo Werner non fa più parte della squadra. Si va verso il 3-4-2-1 con Dani Olmo e Nkunku a supporto dell’ex Samp.

COME ARRIVA L’ATLETICO – La squadra di Simeone si presenta con Morata unica punta, supportato da Joao Felix, Llorente e Saul. Diego Costa, almeno per il momento, dovrebbe partire dalla panchina.

Probabili formazioni di Lipsia-Atletico Madrid

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi: Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Olmo, Nkunku; Schick. Allenatore: Nagelsmann.

A disposizione: Mvogo, Tschauner, Orban, Haidara, Poulsen, Forsberg, Adams, Lookman, Kampl.

Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, H.Herrera; Joao Felix, M.Llorente, Saul; Morata. Allenatore: Simeone.

A disposizione: Adan, Arias, Felipe, Hermoso, Manu Sanchez, Lemar, Vitolo, Riquelme, Moya, Carrasco, Saponjic, Diego Costa.

Arbitro: Marciniak (Polonia).