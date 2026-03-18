Probabili formazioni Liverpool Galatasaray: Reds a caccia del ribaltone. Le ultime sulle scelte di Slot e Buruk

Probabili formazioni Liverpool Galatasaray: le ultime sulle possibili scelte di Slot e Buruk per il match di Champions League

Il Liverpool di Arne Slot avrà un disperato bisogno della proverbiale spinta del proprio pubblico per superare l’ostacolo turco e mettersi alle spalle un momento di lieve flessione. Nel recente impegno di campionato, infatti, i Reds non sono andati oltre un deludente pareggio casalingo contro il Tottenham, squadra attualmente in lotta per la salvezza. L’unica nota lieta per gli inglesi è arrivata dalla rete di Szoboszlai, fin qui tra i migliori della stagione nonostante una prestazione sottotono proprio nel match d’andata al Rams Park.

Umore diametralmente opposto per il Galatasaray di Okan Buruk. I turchi approdano in Inghilterra con il vento in poppa, forti del vantaggio europeo e del netto 3-0 inflitto in campionato al Basaksehir. La squadra ospite dovrà però mostrare grande maturità tattica e non ripetere le disattenzioni viste nella precedente trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus. Nonostante lo svantaggio iniziale, i pronostici indicano ancora il Liverpool come favorito per il passaggio del turno.

Le scelte di Slot e Buruk: le formazioni

Sul fronte tattico, Arne Slot sembra intenzionato a confermare quasi in blocco l’undici dell’andata, schierato con un offensivo 4-2-3-1. Davanti ad Alisson agiranno Konaté e van Dijk, supportati da Frimpong e Robertson. In mediana spazio alla qualità di Gravenberch e Mac Allister, mentre sulla trequarti il tridente Salah, Wirtz e Szoboszlai agirà alle spalle dell’unica punta Gakpo, attualmente favorito su Ekitike.

Stesso assetto per Okan Buruk, che si affida a Cakir tra i pali. La linea difensiva a quattro vedrà Singo, Ayhan (in sostituzione di Sanchez), capitan Bardakci e Jakobs. A centrocampo confermata la diga Torreira-Lemina, mentre in attacco l’atteso bomber Osimhen sarà innescato dalla linea a tre composta da Yilmaz, Gabriel Sara e Lang.

Le probabili formazioni in campo

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Szoboszlai; Gakpo. Allenatore: Arne Slot.

Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Szoboszlai; Gakpo. Allenatore: Arne Slot. GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Singo, Ayhan, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.

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