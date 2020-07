Probabili formazioni Milan Bologna: Ibra in campo dal 1′. Le possibili scelte di Pioli e Mihajlovic per il match di Serie A

34esima giornata di Serie A, che tra le altre offre la sfida tra il ritrovato Milan di Pioli e il Bologna di Mihajlovic, che sogna ancora un posto in Europa. Ecco le probabili formazioni della sfida, che si giocherà sabato 18 luglio alle 21.45.

COME ARRIVA IL MILAN – Ottimo periodo per il Milan, che arriva da tre vittorie consecutive, l’ultima in rimonta contro il Parma. Contro il Bologna Pioli non potrà avere a disposizione gli infortunati Castillejo, Leo Duarte, Musacchio e Paquetà, che dunque salteranno la sfida contro i rossoblu. Nessuno squalificato, invece, per i rossoneri.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Dopo la vittoria sull’Inter, per il Bologna sono arrivati una sconfitta e due pareggi. La squadra di Mihajlovic, alla ricerca ancora dell’Europa League, dovrà tornare alla vittoria per continuare a coltivare il sogno europeo. Nessuno squalificato per Sinisa Mihajlovic, che invece non potrà contare su due infortunati: Bani e Schouten.

Probabili formazioni Milan Bologna

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castillejo, Leo Duarte, Musacchio, Paquetá

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Schouten