Probabili formazioni Milan-Cagliari: per Pioli solo conferme e pochi cambi

Milan-Cagliari probabili formazioni della gara di questa sera, ultima del campionato e senza più particolari motivazioni di classifica

Milan-Cagliari probabili formazioni della gara di questa sera secondo goal.com, ultima del campionato e senza più particolari motivazioni di classifica.

COME ARRIVA IL MILAN- Il quinto posto è ormai inarrivabile, ad ogni modo Pioli schiererà l’undici migliore, come detto anche in conferenza stampa alla vigilia. Out Conti e Romagnoli, fuori anche Rebic squalificato, al suo posto Leao.

COME ARRIVA IL CAGLIARI- Giornata finale per Zenga che chiude la stagione con un piazzamento più che buono e tante prospettive per la prossima stagione.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Squalificati: Rebic

Indisponibili: Conti, Musacchio, Romagnoli

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

Squalificati: Rog

Indisponibili: Oliva, Nainggolan, Lu. Pellegrini, Cigarini