Probabili formazioni Milan Como: forfait dell’ultima ora per Allegri, cambia l’undici rossonero! Le possibili scelte per il match di San Siro

1 ora ago

Probabili formazioni Milan Como: novità dell’ultima ora per Allegri, si ferma un giocatore rossonero per infortunio. Le sue condizioni e cosa filtra

Mentre l’Europa calcistica ha gli occhi puntati sulle notti di Champions League, a San Siro si accendono i riflettori per un inedito e fondamentale appuntamento di Serie A. Questa sera, alle ore 20:45, il Milan ospita il Como nel recupero della 24ª giornata, match originariamente rinviato per lasciare spazio alla spettacolare cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Il momento: l’eterno Modric guida la riscossa

La squadra di Massimiliano Allegri arriva all’appuntamento con il morale risollevato dalla vittoria in extremis contro il Pisa. A decidere quella sfida è stato ancora una volta Luka Modric: il Pallone d’Oro croato continua a dispensare calcio e sarà nuovamente il faro della manovra rossonera stasera, in una mediana che necessita della sua visione per scardinare l’organizzazione tattica di Cesc Fàbregas. Con i rossoneri fuori dalle coppe europee, questo recupero diventa cruciale per accorciare la classifica e blindare un piazzamento continentale.

Le scelte di Allegri: 3-5-2 e qualche dubbio

“Devo indovinare la formazione”, ha scherzato (ma non troppo) Allegri alla vigilia. La gestione delle energie è fondamentale dovendo affrontare tre gare in una settimana. Tra i pali, intoccabile Mike Maignan. Davanti a lui, nel 3-5-2, agirà Koni De Winter al centro, supportato dall’aggressività di Fikayo Tomori e dalla potenza fisica del serbo Strahinja Pavlovic.

Sulle fasce, nonostante il recupero di Alexis Saelemaekers, la maglia da titolare a destra dovrebbe andare ad Athekame, con Davide Bartesaghi a sinistra. In mezzo al campo, ai lati di Modric, spazio alla corsa e agli inserimenti di Ardon Jashari e Samuele Ricci. In attacco, stante qualche problemino fisico per Ruben Loftus-Cheek, la coppia sarà formata dalla rapidità di Christopher Nkunku e dagli strappi devastanti di Rafael Leao, chiamato a trascinare la squadra.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

Il calcio del giorno

Ultimissime

