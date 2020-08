Probabili formazioni Napoli-Lazio, solo conferme da parte dei due tecnici, i quali schiereranno le formazioni di sempre

Probabili formazioni Napoli-Lazio, solo conferme da parte dei due tecnici, i quali schiereranno le formazioni di sempre, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà.

COME ARRIVA IL NAPOLI- Formazione quasi titolare per Gattuso, dentro di Lorenzo, Lobotka e la coppia Callejon -Mertens assente alla partenza contro l’Inter.

COME ARRIVA LA LAZIO- La squadra di Inzaghi farà di tutto per far segnare Immobile, a caccia del record personale dopo aver conquistato ufficialmente la scarpa d’oro 2020.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha, Patric, Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All.Inzaghi