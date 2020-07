Probabili formazioni Napoli Sassuolo: torna Milik, Boga indisponibile

Probabili formazioni Napoli Sassuolo: Gattuso potrà contare sul rientrante Milik mentre De Zerbi su Djuricic

Dopo l’inaspettata sconfitta di Parma il Napoli torna al San Paolo per continuare il suo percorso di preparazione in vista del Barcellona. Gli uomini di Gattuso affronteranno il Sassuolo, una delle squadre più in forma dopo il lockdown, in una partita apertissima.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Rispetto alla gara contro i ducali Gattuso potrà contare su Milik, rientrante dalla squalifica. Difficile vedere Mertens in campo visto che non è ancora al 100%. Per il resto difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. In mediana ancora Demme in cabina di regia, con Fabian Ruiz in vantaggio su Elmas per una maglia da titolare e Zielinski a centrocampo. In attacco insieme alla punta polacca agiranno Insigne e Callejon.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Lunga la lista degli indisponibili per De Zerbi. L’ultimo ad aggiungersi è stato il gioiellino Boga, ko contro il Milan. Da valutare le condizioni di Toljan. Se non dovesse farcela Marlon sarebbe pronto a scalare sulla fascia con Magnani e il rientrante Ferrari al centro della difesa, e Kyriakopoulos sul lato opposto. In avanti Berardi sembra essere sicuro di una maglia. Non c’è Defrel, quindi possibile la quarta da titolare per Ciccio Caputo con Djuricic e Traore a completare il reparto.

Probabili formazioni Napoli Sassuolo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Squalificati: /

Indisponibili: Ospina, Llorente

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Magnani, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo

Squalificati: Bourabia

Indisponibili: Boga, Chiriches, Defrel, Obiang, Romagna